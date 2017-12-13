МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который допускает указание в sms-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях операторов связи размера задолженности и ее структуре, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Сенатор обращает внимание, что в настоящее время операторы связи не могут указывать в направляемых абонентам sms-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях сумму и структуру задолженности за оказанные услуги связи. Данное ограничение делает такие сообщения "неинформативными для абонентов и неэффективными для операторов связи", считает она.
"Из-за отсутствия возможности указывать в sms-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях размер и структуру задолженности за первое полугодие 2017 года возврат задолженности за оказанные услуги связи путем информирования абонентов посредством sms-сообщений сократился почти на 1 миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — подчеркивает член Совфеда.