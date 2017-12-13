В Госдуму внесли проект об информировании должников за связь через sms

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который допускает указание в sms-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях операторов связи размера задолженности и ее структуре, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривают, что кредитор в целях возврата просроченной задолженности может указывать в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, размер и структуру задолженности, если она образовалась в результате неисполнения должником договора, заключенного с оператором связи.

Сенатор обращает внимание, что в настоящее время операторы связи не могут указывать в направляемых абонентам sms-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях сумму и структуру задолженности за оказанные услуги связи. Данное ограничение делает такие сообщения "неинформативными для абонентов и неэффективными для операторов связи", считает она.

"SMS-сообщения и автоматические голосовые сообщения являются наиболее эффективными способами получения платы за оказанные услуги связи. Ежемесячно в сегментах мобильного и фиксированного бизнеса у операторов связи образуется более 3,5 миллиарда рублей дебиторской задолженности, из которых на досудебной стадии удается вернуть от 30% до 80% сумм задолженности. С учетом этого, ежегодно путем информирования абонентов посредством sms-сообщений операторам связи удается вернуть около 23 миллиардов рублей", — напоминает Бокова.

"Из-за отсутствия возможности указывать в sms-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях размер и структуру задолженности за первое полугодие 2017 года возврат задолженности за оказанные услуги связи путем информирования абонентов посредством sms-сообщений сократился почти на 1 миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — подчеркивает член Совфеда.