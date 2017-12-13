Лучшие школьники Рязанской области получили паспорта из рук губернатора

РЯЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил в День Конституции Российской Федерации паспорта лучшим школьникам региона, сообщает областное правительство.

Торжественная церемония состоялась в рамках регионального этапа Всероссийской гражданско-патриотической акции "Мы — граждане России!" Паспорта получили более 40 человек из различных муниципальных образований Рязанской области. Приветствуя собравшихся в правительстве области, Николай Любимов отметил, что право получить паспорт в торжественной обстановке заслужили школьники, которые отлично учатся, занимаются общественной работой, добиваются успехов в спорте и творчестве.

"Особенно важно, что паспорт гражданина России вручается в День Конституции Российской Федерации. Она была принята более 20 лет назад и это исторически значимое событие", — сказал губернатор.

Любимов отметил, что основной закон страны позволил создать условия для стратегического развития государственности, становления гражданского общества, укрепления экономики и социальной сферы, сохранения внутриполитической стабильности.

"Сегодня государство занимает одну из лидирующих позиций в мире. И наша общая задача сделать все, чтобы развитие продолжалось, и никто не мог его остановить. Я со своей стороны как губернатор Рязанской области сделаю для этого все возможное", — сказал Любимов.

Глава региона выразил уверенность в том, что школьники, которые в День Конституции РФ получили свои паспорта, являются настоящими патриотами Родины.

"Взрослея, каждый из вас сможет многое сделать для Отечества. Сегодня стране нужны "светлые головы", профессионалы, креативные молодые специалисты, умеющие по-современному мыслить и работать на результат. Уверен, что многие из вас прославят в дальнейшем наш прекрасный регион, а возможно, и страну", — отметил Любимов.

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