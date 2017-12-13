Мосгорсуд начал выборочную трансляцию заседаний на своем сайте

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мосгорсуд запустил пилотный проект трансляции судебных заседаний на своем сайте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде осуществлен пилотный запуск проекта трансляций открытых судебных заседаний по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел", — сказали в пресс-службе. Пока по проект предусматривает ежедневно трансляцию двух разбирательств.

"Открывая соответствующее судебное заседание, председательствующий судья спрашивает у участников процесса, нет ли у них возражений против ведения онлайн-трансляции процесса в сети Интернет на Едином информационном портале судов общей юрисдикции. Участники разбирательств зачастую не возражают против Интернет-трансляции", — отметили в пресс-службе.

Мосгорсуд в среду празднует свое 85-летие.