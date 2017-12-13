В Московском зоопарке появятся новые павильоны с климатическим управлением

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Два новых павильона с климатическим управлением "Амазония" и "Арктика" появятся в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Павильон "Арктика" расположится на новой территории на месте вольера с белыми медведями и "Зоодепо", которые будут демонтированы.

"Амазонию" построят на старой территории зоопарка, на месте павильона "Кошки тропиков" с захватом территории еще нескольких вольеров, которые устарели и будут демонтированы.

"Подобных сооружений с климатическим управлением нет ни в одном из российских зоопарков, нет их и в зоопарках стран бывшего Советского Союза. Мы ориентировались на опыт Германии, Нидерландов и Австрии. Новые павильоны станут окном в другие природные зоны, другой климат", — приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она также отметила, что эти комплексы позволят создать максимально комфортные условия для животных и дадут гостям Московского зоопарка возможность "побывать" в Южной Америке или в Арктике в любое время года.

Павильон "Амазония" станет домом для животных, которые в естественной среде обитают на территориях с тропическим и субтропическим климатом: тапиры, ягуары, ламантины, черепахи, змеи и ящерицы, также в нем высадят более сотни видов деревьев, цветов и кустарников.

В "Арктике" разместятся белые медведи, полярные совы, песцы и представители ихтиофауны холодных северных морей. Круглый год температура здесь будет держаться от —5 до —7 градусов, а посетители при входе будут получать теплые пледы и варежки.