Правительство утвердило комиссию по обращению с отходами

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило состав комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления, соответствующий документ размещен на сайте кабмина в среду.

"Постановлением Правительства от 28 октября 2017 года №1310 образована Правительственная комиссия по вопросам обращения с отходами производства и потребления (далее – Комиссия) и утверждено положение о ней… Распоряжение от 9 декабря 2017 года №2752-р. В состав Комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, организаций. Председатель Комиссии – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А. Хлопонин", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что основной задачей комиссии является выработка и корректировка подходов к исполнению госполитики в области обращения с отходами производства и потребления.

Документ внесен Минприроды России.