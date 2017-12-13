В России сохраняется низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ отмечается на территории РФ на 49-й неделе, сообщает Роспотребнадзор.

"На 49-й неделе (04.12.2017-10.12.2017) на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению: 18%, зарегистрировано в одном субъекте…, преимущественно за счет детского населения. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации зарегистрировано в четырех городах", — говорится в сообщении.

Среди детей до 2 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в одном субъекте нашей страны, 3-6 лет – в двух субъектах, среди детей 7-14 лет – в одном субъекте, среди лиц старше 15 лет недельные пороги не превышены, отмечается в релизе.

Также за эту неделю лабораторно обследовано более 3 тысяч человек, в 27 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в трех – вирус гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 3%.

Роспотребнадзор продолжает следить за ходом иммунизации населения против гриппа.