Главную новогоднюю елку страны срубят 15 декабря

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны срубят 15 декабря, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"15 декабря в 12.00 на территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово будет срублена главная новогодняя ель для Соборной площади Кремля", – сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, возраст дерева составляет 90 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола достигает 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров.

В материале уточняется, что выбор кремлевской ели осуществлялся специальной федеральной комиссией во исполнение поручения президента Российской Федерации. Основными критериями при выборе новогодней ели России являются ее размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствуют засохшие или сломанные ветви. Кроме этого, к дереву должен быть обеспечен удобный подъезд.

17 декабря главная новогодняя ель будет отправлена автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля.