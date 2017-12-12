Мемориальная доска Андрею Карлову появится в Москве в годовщину его смерти

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мемориальная доска убитому в Анкаре российскому послу Андрею Карлову будет открыта в московском районе Ховрино 19 декабря в годовщину его смерти, сообщается на сайте префектуры Северного округа.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

"На 19 декабря в районе Ховрино запланировано торжественное открытие мемориальной доски Андрею Карлову. Мемориальную доску "В этом доме жил Андрей Карлов" уже устанавливают по адресу улица Петрозаводская, дом 24, корпус 2", — говорится в сообщении.