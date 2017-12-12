Около 200 молодых семей Верхневолжья улучшат условия жилья за счет субсидий

ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Около 200 молодых семей в Тверской области в 2018 году смогут улучшить жилищные условия благодаря получению социальных выплат; в уходящем году такую поддержку получили 76 семей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Реализация региональных мер поддержки молодых семей стала основным вопросом повестки дня заседания правительства Тверской области, которое провел во вторник губернатор области.

"Именно молодёжная политика формирует перспективы и активность молодого поколения в социальной жизни страны. Обеспечивая молодым семьям поддержку в решении жилищного вопроса, мы не только закрепляем в регионе молодых специалистов, но и создаём условия для рождения детей, укрепления семей, а в конечном итоге – развития Тверской области", — сказал Руденя.

В 2018 году объем средств, направляемых из областного бюджета на предоставление социальных выплат, увеличится в шесть раз и составит 60 миллионов рублей. Вместе с федеральным и муниципальным финансированием общая сумма средств на эти цели составит 136 миллионов рублей. В текущем году на реализацию этой программы было направлено более 50 миллионов рублей, в том числе 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Это позволило оказать поддержку 76 семьям из 19 муниципалитетов Верхневолжья. Выплату можно использовать на покупку или строительство жилья, оплату первоначального взноса или погашение ипотеки.

"Ожидается, что в результате увеличения объемов областной поддержки в течение трех лет удастся предоставить выплаты всем семьям, нуждающимся в поддержке. На сегодня в Тверской области их 728", — сообщил Руденя.

По мнению губернатора, решение этой задачи станет дополнением к "демографическому пакету", который недавно предложил для реализации глава государства. Кроме того, Руденя обратил особое внимание на необходимость учитывать территориальный аспект при оказании поддержки молодым семьям.

"Необходимо выделить муниципалитеты, которым особенно важно закрепить молодёжь, в том числе, молодых специалистов, и помогать им в первую очередь. Также программа должна быть интегрирована с процессами создания рабочих мест во внебюджетной сфере во всех муниципалитетах", — подчеркнул глава области.

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