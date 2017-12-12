"РТ-Инвест" назвал стоимость ввода в Подмосковье раздельного сбора мусора

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Более 10 миллиардов рублей может потребоваться для создания в Московской области системы раздельного мусора, заявил журналистам гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов в рамках форума "Экотех-2017".

"Это значительные цифры. Я думаю, что это более десяти миллиардов рублей… В течение трех лет должны быть сделаны все эти инвестиции, соответственно будут все равно этапы, будут какие-то города, где это можно будет раньше внедрять", — сказал Шипелов.

По его словам, скорость внедрения системы раздельного сбора мусора будет зависеть в том числе и от сознательности жителей, которые должны пользоваться создаваемой инфраструктурой.

Ранее глава "РТ-Инвест" сказал, что компания планирует принять участие в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с отходами в Московской области.

Дочерним предприятием "РТ-Инвест" является АГК-1, которая занимается строительством мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Ранее во вторник глава АГК-1 Игорь Тимофеев сообщил, что проект по строительству мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино Воскресенского района идет по графику, проектная документация уже готова.

"Тот контракт, который мы осуществляем в Московской области по строительству четырёх (мусоросжигательных — ред.) заводов — это объём инвестиций в 120 миллиардов рублей в течение четырёх лет. Все эти деньги остаются практически на территории субъекта, а это зарплаты, налоги, покупка технологий, загрузка рабочих мест…", — добавил Шипелов.

"Экотех" — ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор — Минприроды России. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером мероприятия.