МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общественные организации и отдельные граждане смогут в режиме реального времени узнать информацию о выбросах с мусоросжигательных заводов, которые будут построены в Московской области, заявил журналистам гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов в рамках форума "Экотех-2017".

"Мы стремимся к тому, чтобы все процессы были прозрачны. Только так можно получить конструктивный диалог с населением. Поэтому мы внедряем систему автоматизации на каждом этапе… Все будет представлено в режиме реального доступа… Онлайн-мониторинг всех выбросов с завода будет обеспечен всегда в режиме реального времени, и все возможные общественные организации и просто отдельные граждане могут посмотреть в реальном доступе все показатели", — сказал Шипелов.

Он также добавил, что на заводах будут проводиться экскурсии, в которых смогут принять участие все желающие.

Дочерним предприятием "РТ-Инвест" является АГК-1, которая занимается строительством четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 декабря 2022 года. Планируется использование японских технологий. Проектная документация по строительству мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино Воскресенского района уже готова.

"Экотех" — ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор — Минприроды России. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером мероприятия.