МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общественные организации и отдельные граждане смогут в режиме реального времени узнать информацию о выбросах с мусоросжигательных заводов, которые будут построены в Московской области, заявил журналистам гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов в рамках форума "Экотех-2017".
Он также добавил, что на заводах будут проводиться экскурсии, в которых смогут принять участие все желающие.
Дочерним предприятием "РТ-Инвест" является АГК-1, которая занимается строительством четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 декабря 2022 года. Планируется использование японских технологий. Проектная документация по строительству мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино Воскресенского района уже готова.
"Экотех" — ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор — Минприроды России. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером мероприятия.