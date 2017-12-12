"РТ-Инвест" хочет участвовать в конкурсе по вывозу мусора в Подмосковье

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Компания "РТ-Инвест", подконтрольная госкорпорации "Ростех", планирует принять участие в конкурсе на выбор региональных операторов по вывозу мусора в Московской области, заявил журналистам гендиректор компании Андрей Шипелов в рамках форума "Экотех-2017".

"Мы планируем принять участие в конкурсе, в случае нашей победы мы обязательно начнем с внедрения раздельного сбора", — сказал Шипелов, добавив, что если компанию изберут региональным оператором, то начнётся создание инфраструктуры раздельного сбора и промышленной сортировки.

По его словам, несмотря на то, что в отдельных городах Московской области уже внедряется система раздельного сбора отходов, в полной мере это удастся сделать только после выбора регионального оператора.

"Необходимы серьезные инвестиции, а эти инвестиции должны быть защищены долгосрочным инвестиционным контрактом", — добавил Шипелов.

Согласно действующей территориальной схеме обращения с отходами в Подмосковье, региональные операторы будут контролировать вывоз мусора в семи зонах Московской области. Ожидается, что конкурс на выбор региональных операторов завершится в мае 2018 года.

Дочерним предприятием "РТ-Инвест" является АГК-1, которая занимается строительством мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Ранее во вторник глава АГК-1 Игорь Тимофеев сообщил, что проект по строительству мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино Воскресенского района идет по графику, проектная документация уже готова.

"Экотех" — ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор — Минприроды России. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером мероприятия