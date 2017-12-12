В Кремле поддержали решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В Кремле выступают за решение Олимпийского собрания России поддержать участие спортсменов из России в зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник комиссия спортсменов ОКР заявила о поддержке тех российских атлетов, которые выразили готовность принять участие в Олимпиаде-2018. Их заявление было единогласно поддержано на Олимпийском собрании, которое проходит во вторник в Москве. Ранее исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласны ли в Кремле, что российские спортсмены должны ехать на ОИ и участвовать в играх под нейтральным флагом и поддерживают ли это решение, Песков сказал: "Нет необходимости отвечать на этот вопрос, ибо на него уже ответил президент Путин, заявив о своей позиции".

"Президент Путин сказал, если вы помните, это было на прошлой неделе, он сказал, что по его мнению, никто не должен чинить препятствий тем спортсменам, которые пожелают поехать под нейтральным флагом, и он сказал, что исходя из этой позиции, он ожидает Олимпийское собрание, где и должно быть принято соответствующее решение. Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно только говорить о его поддержке", — подчеркнул Песков.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.