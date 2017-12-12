Донской рассказал об улучшении экологических условий проживания россиян

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экологические условия проживания 16 миллионов российских граждан улучшены за последние четыре года, заявил глава Минприроды России Сергей Донской на открытии второй международной выставки-форума "Экотех".

"Начата реализация комплекса мероприятий по ликвидации таких объектов, в том числе в рамках проекта "Чистая страна". Было ликвидировано более 4,5 миллиона тонн отходов I-V классов опасности, проведена рекультивация и возвращение в хозяйственный оборот 50 тысяч гектаров земель. Таким образом, улучшены условия проживания для 16 миллионов человек", — сказал Донской.

По его словам, за прошедшие четыре года были выявлены 1,8 тысячи объектов накопленного вреда в 80 регионах. При этом площадь загрязненных земель составляла 160 тысяч гектаров, масса накопленных отходов — 260 миллионов тонн, а численность населения подверженных негативному воздействию – порядка 18 миллионов человек.

"Принят закон, который установил порядок ликвидации таких объектов и соответствующее постановление правительства о ведении реестра объектов прошлого экологического ущерба", — уточнил Донской.

Открывшиеся во вторник в Москве пятый всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех" станут ключевыми событиями завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий.