Бесплатный Wi-Fi появился на двух автобусных маршрутах в Подмосковье

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На двух автобусных маршрутах в Подмосковье в тестовом режиме заработал бесплатный Wi-Fi, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Пилотный проект запущен на двух маршрутах дальнего следования, после тестирования оборудования, которое продлится месяц, мы посмотрим на его эффективность и востребованность среди населения. Только после того, как пассажиры опробуют новшество, будет приниматься решение о дальнейшем внедрении бесплатного Wi-Fi на других подмосковных маршрутах", — сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Как уточняет пресс-служба, подключиться к интернету можно с помощью любого устройства. Для этого нужно выбрать сеть Mostransavto_Free из списка доступных сетей Wi-Fi. Затем нужно пройти авторизацию, которая при дальнейших подключениях не требуется.

"Доступ к сети для пассажиров является бесплатным и не требует просмотра рекламных роликов. Запуская проект, мы стремимся повысить комфорт перевозок и положительные впечатления от поездок сотен пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом", — отметил генеральный директор "Мострансавто" Владислав Мурашов.