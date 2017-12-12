Роспотребнадзор отчитался об эпидпорогах по гриппу в регионах

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Превышений эпидпорогов по гриппу в регионах нет, случаи заболеваемостью гриппом единичные, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"(Стабильная) предэпидемиологическая или эпидемиологическая, что еще правильнее, ситуация по гриппу. Превышений порогов (заболеваемости) практически нет ни в одном регионе. По разным неделям бывает один-два региона, когда есть превышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Случаи гриппа единичные", — сказала Попова.

Она отметила, что штаммы гриппа полностью соответствуют разработанной вакцине и чувствительны к имеющимся противовирусным препаратам.

"На сегодняшний день мы привили более 46% населения", — подытожила глава Роспотребнадзора.