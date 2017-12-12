В Пензе планируют начать строительство нового детсада с яслями в 2018 году

ПЕНЗА, 12 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Строительство нового детского сада с ясельными группами планируется начать в следующем году в Пензе, сообщил РИА Новости губернатор области Иван Белозерцев.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей заявил, что нужно как можно быстрее решить проблему с очередями в ясли.

"Спрос на ясли есть. Там, где у нас есть возможность, мы предоставляем места для детей в ясельных группах от одного до трех лет. После того, как президент на это еще раз обратил внимание, я принял решение построить детский сад с ясельными группами. К строительству в микрорайоне города "Спутник", который у нас очень эффективно развивается, планируем приступить в 2018 году", — сказал Белозерцев.

Белозерцев добавил, что для людей важно, чтобы была работа, жилье, обеспеченность учреждениями образования. "Молодые люди создают семью, когда видят хорошие условия для жизни, когда у молодой женщины есть возможность, устроив ребенка в ясли, заниматься самореализацией. Мы этой темой занимаемся", — подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что в области нет проблемы с очередями в детские сады. "Пензенский регион стал строить детские сады несколько лет назад, еще до объявления федеральной программы, строили за свои деньги, а потом появилась федеральная программа, мы тоже в ней участвовали. Поэтому мы многое сделали, много построили детских садов. Месяц назад мы ввели встроенный детский сад на 120 мест в Пензе", — рассказал он.