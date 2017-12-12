Топилин подписал меморандум о концепции нулевого травматизма

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин подписал меморандум о внедрении концепции нулевого травматизма на производстве, сообщила пресс-служба Минтруда России.

Ранее директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж сообщил, что Международная ассоциация социального обеспечения и министерство труда и соцзащиты РФ подпишут меморандум о присоединении России к концепции "Vision Zero" или "Нулевой травматизм".

"На площадке Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда — 2017" состоялось подписание меморандума между министерством труда и социальной защиты РФ и Международной ассоциацией социального обеспечения о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению Концепции "нулевого травматизма". Подписи под документом поставили министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Ханс-Хорст Конколевски", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минтруде, стороны договорились сотрудничать с целью поощрения и развития глобальной кампании концепции, приоритетом которой является повышение безопасности, гигиены труда, условий труда и общих условий работы в контексте их соответствующих миссий, стратегий, компетенций и ресурсов.

Основной целью меморандума является привлечение национальных компаний к участию в глобальной кампании концепции. МАСО предоставит Минтруду России передовую практику реализации стратегии концепции нулевого травматизма, как на национальном уровне, так и на уровне компаний, а также передовую зарубежную практику в части модернизации инструментов государственного управления охраны труда.