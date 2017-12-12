МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Наблюдатели на президентских выборах 2018 года должны сделать так, чтобы на выборах не было даже подозрений в нарушениях или фальсификациях, поэтому наблюдатели должны быть преимущественно общественные, а не партийные, сказал секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Мы должны делать так, чтобы на выборах не было даже подозрений в нарушениях или фальсификациях. Это важнейшая общественная задача. Отсюда идея, чтобы наблюдатели были именно общественные, не партийные", — сказал Фадеев на презентации доклада о состоянии гражданского общества.

Как заявил секретарь ОП журналистам, стоит задача "сделать выборы президента предельно легитимными".

"Мы не отвечаем ни за явку — мы не политики, ни за, тем более, кто победит. Мы за это не отвечаем. Наша задача, в данном контексте, сделать так, чтоб выборы были предельно чистыми", — сказал Фадеев.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.