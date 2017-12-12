Двухдневный съезд российских омбудсменов стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Совместный семинар уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проходит 12-13 декабря в Московской области, сообщается на официальном сайте российского омбудсмена.

Как говорится в сообщении, мероприятие является важным звеном как во взаимодействии уполномоченных друг с другом, так и в диалоге омбудсменов с представителями государственных учреждений.

Объединение двух правозащитных институтов в рамках одного мероприятия обусловлено тем, что, с одной стороны, в работе уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка много общего, а с другой, институты независимы, поэтому обмен опытом и наработанными практиками сможет повысит эффективность существующих правозащитных механизмов, отмечается на сайте.