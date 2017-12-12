Власти Магаса объявили новогодний конкурс на оформление фасадов зданий

МАГАС, 12 дек — РИА Новости, Адам Буражев. Мэрия ингушской столицы Магаса объявила специальный новогодний конкурс, в рамках которого местные предприниматели будут состязаться в красоте оформления фасадов магазинов и зданий общепита, сообщил РИА Новости во вторник представитель городской администрации.
По его словам, акция направлена на создание праздничной новогодней атмосферы в городе. Принять участие в конкурсе могут как организации, так и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и развлекательного бизнеса.
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