Власти Магаса объявили новогодний конкурс на оформление фасадов зданий

МАГАС, 12 дек — РИА Новости, Адам Буражев. Мэрия ингушской столицы Магаса объявила специальный новогодний конкурс, в рамках которого местные предприниматели будут состязаться в красоте оформления фасадов магазинов и зданий общепита, сообщил РИА Новости во вторник представитель городской администрации.

"Победитель конкурса на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление объектов потребительского рынка и услуг на территории города получит грамоту и ценный приз от мэрии Магаса. Итоги будут подведены 30 декабря", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, акция направлена на создание праздничной новогодней атмосферы в городе. Принять участие в конкурсе могут как организации, так и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и развлекательного бизнеса.

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