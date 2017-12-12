Матвиенко призвала бережно относиться к конституции

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Конституция требует бережного к себе отношения, стабильность Основного закона — одно из важнейших условий его неукоснительного выполнения, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конституция требует бережного к себе отношения. Говоря об этом, я не имею в виду, что она вообще неприкосновенна. Меня беспокоит другое. Говоря словами незабвенного Хлестакова, "легкость необыкновенная в мыслях", с какой нередко заявляют о том, что Основной закон следует радикально корректировать, а то и менять целиком", — написала Матвиенко в своём блоге на сайте Совфеда.

Спикер подчеркнула, что изменения в Конституцию оправданы только тогда, когда без них, действительно, нельзя обойтись, когда они реально необходимы. Любой другой подход к конституционным новациям сопряжён с немалыми политическими, экономическими и социальными рисками, подчеркнула она.

"Не стоит забывать и о том, что стабильность Основного закона – одно из важнейших условий уважительного к нему отношения и, соответственно, — неукоснительного выполнения", — убеждена Матвиенко.

По её словам, ситуации, требующие внесения изменений в Конституцию, за 24 года ее существования возникали редко. Россия не столкнулась ни с одной проблемой, решение которой бы поставило на повестку дня вопрос о внесении кардинальных изменений в Основной закон, отметила спикер.

"Конституция — это целостная система принципов, ценностей, обладающих глубоким смыслом, богатым содержанием. Всё это присутствует в нашем Основном законе и открывает богатейшие возможности для решения задач, которые возникали, возникают, могут возникнуть в политике, праве, государственном строительстве, экономике, иных областях. Названные возможности далеко не исчерпаны, и я не вижу ничего, что могло бы создать ситуацию "исчерпанности" в обозримом будущем", — заключила Матвиенко.

Во вторник в России отмечается День Конституции. Она была принята 12 декабря 1993 года.