В ОП рассказали о возможном разделении НКО на категории

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Закрепление в законе различных категорий некоммерческих организаций в РФ должно подразумевать разный налоговый режим и разные требования к отчетности и прозрачности, при этом необходимо законодательное разграничение коммерческой и некоммерческой деятельности, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в стране в 2017 году.
Первым шагом в этом направлении может стать выделение в законодательстве отдельной категории НКО – исполнителей общественно полезных услуг (ИОПУ), которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку, полагают авторы документа.
Неструктурированность третьего сектора приводит к весьма жестким требованиям к регистрации некоммерческих организаций, на которую жалуются в первую очередь представители небольших социально ориентированных НКО, составляющие подавляющее большинство сектора, говорят в палате. В сокращении количества НКО в России за последний год в ОП винят, в том числе и избыточную отчетность НКО, которая "существенно "тяжелее" отчетности малого бизнеса".
Палата отмечает, что третий сектор в России сегодня не однороден и включает в себя как небольшие НКО социальной направленности, работающие на муниципальном уровне, так и крупные корпоративные и частные благотворительные фонды; значительную же часть сектора составляют небольшие НКО до пяти человек в штате, которые работают на безвозмездной основе.
В отдельных случаях НКО регистрируется исключительно с целью участия в конкурсах и получения субсидий от государства, своеобразного "осваивания" господдержки. Сформировался целый пласт НКО, специально "заточенных" под участие в грантовых конкурсах и государственных проектах (посредники, консультанты по продвижению грантовой заявки), также отмечают в палате.
Кроме того, авторы доклада считают, что в законе об НКО — иностранных агентах нет четкого определения понятия "политической деятельности", такая размытость формулировок позволяет вольно толковать законодательство в оценке финансирования из-за рубежа.