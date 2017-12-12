Евкуров проведет в Москве встречу с ингушской общиной

МАГАС, 12 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Более 200 человек примут участие во встрече ингушской общины Москвы, которая будет посвящена подведению итогов развития региона за последние 25 лет, сообщает пресс-служба руководителя субъекта.

"Встреча с представителями ингушской общины Москвы состоится 16 декабря. Разработан сценарный план. Направили письменные приглашения старейшинам. Также на встрече соберутся около 50 ингушских женщин, которые достигли каких-то профессиональных результатов, а также домохозяйки. Как ожидается, в мероприятии примут участие порядка 200 человек. Они подведут итоги совместной работы за этот год, обсудят вопросы образования, культуры и религии", — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что предыдущая подобная встреча проводилась в Москве в 2012 году, когда отмечалось 20-летие республики. В этом году на мероприятии, которое посвящено уже 25-летию региона, в одном из московских ресторанов соберутся ингушские политические и культурные деятели, проживающие в столице, старейшины и представители молодежи.

"Такие встречи мы сделали доброй традицией, и мне кажется, это находит отклик у наших земляков, которые постоянно либо по обстоятельствам проживают в столице. Они помогают почувствовать настроение людей, узнать об их проблемах. Хотелось бы видеть ингушскую общину Москвы сообществом единомышленников, нацеленных достойно представлять Ингушетию в любой точке страны и мира", — цитирует пресс-служба слова главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Специально к этой встрече в настоящее время готовится фильм, посвященный 25-летию Ингушетии. В пресс-службе отметили, что встречи с ингушской общиной Москвы в подобном формате могут стать ежегодными.

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