Минобрнауки одобрило идею введения в школах "Уроков семейного счастья"

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министерство образования РФ принципиально одобрило инициативу по созданию образовательного курса "Семьеведение", сообщила во вторник уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее детский омбудсмен выступила с инициативой внедрить в школьную программу курс "Семьеведение" или "Уроки семейного счастья", предполагающий обучение основам семейной жизни.

"Тема "семьеведение", которую мы заявили на съезде (уполномоченных по правам ребёнка – ред.) в Белгороде, выходит на финишную прямую. Не так давно я вернулась с заседания Академии развития образования, которая разрабатывает уже этот курс. Министерство образования принципиально одобрило эту тему", — заявила Кузнецова на семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и правам ребёнка в субъектах РФ в подмосковном Аносино.