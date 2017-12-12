Минобрнауки одобрило идею введения в школах "Уроков семейного счастья"

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министерство образования РФ принципиально одобрило инициативу по созданию образовательного курса "Семьеведение", сообщила во вторник уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"Тема "семьеведение", которую мы заявили на съезде (уполномоченных по правам ребёнка – ред.) в Белгороде, выходит на финишную прямую. Не так давно я вернулась с заседания Академии развития образования, которая разрабатывает уже этот курс. Министерство образования принципиально одобрило эту тему", — заявила Кузнецова на семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и правам ребёнка в субъектах РФ в подмосковном Аносино.