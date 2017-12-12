ОП хочет создать ассоциации общественных палат при федеральных округах

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общественная палата России (ОП РФ) планирует создать ассоциации общественных палат при федеральных округах, сказал секретарь ОП Валерий Фадеев на презентации доклада о состоянии гражданского общества.

"Есть инициатива создания ассоциаций общественных палат при федеральных округах. Мне кажется, это очень важно. Форумы "Сообщество", которые мы проводим в федеральных округах, показывают, что нужно более тесно взаимодействовать", — сказал Фадеев.