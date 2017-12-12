Россияне не очень доверяют НКО, заявили в ОП

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Доверие россиян к некоммерческим организациям по-прежнему остается низким, при этом парадокс заключается в том, что количество граждан РФ, вовлеченных в различные общественные инициативы, растет, говорится в проекте итогового доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.

"Значение гражданского общества в жизни нашей страны постоянно возрастает. Но гражданское общество находится в постоянном движении, и его "дизайн" не похож на тот, что был еще двенадцать месяцев назад. Эти трансформации нелинейны, противоречивы: несмотря на рост гражданской активности, значительное увеличение количества тех, кто вовлечен в различные общественные инициативы, добровольческую деятельность, занят благотворительностью, число самих некоммерческих организаций снизилось, остается низким и доверие граждан к НКО", — говорится в докладе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

По данным Минюста, в 2015–2016 годах общее количество некоммерческих организаций в России оставалось стабильным, с тенденцией к определенному росту. "Если на конец 2015 года в реестре Минюста значилось около 226 тыс. некоммерческих организаций, то на декабрь 2016-го – чуть более 227 тыс. На начало ноября 2017 г. в реестре Минюста значится более 223 тыс. зарегистрированных НКО. Таким образом, количество НКО за год сократилось почти на 4 тыс. организаций", — говорится в докладе ОП РФ.

В основу доклада о состоянии гражданского общества за 2017 год легли опубликованные результаты исследований, проводившихся различными научными центрами, данные государственной статистики, сообщения средств массовой информации, мнения лидеров общественных объединений, членов ОП РФ, доклады и предложения общественных палат регионов, а также десятки тысяч обращений граждан страны в Общественную палату.

В 2017 году Доклад сфокусирован на вопросах развития гражданской активности и некоммерческих организаций, основных практиках благотворительности, добровольчества и волонтерства. Особое внимание уделено институтам, обеспечивающим взаимодействие органов власти и гражданского общества, таким как общественные палаты и общественные советы, институты общественного контроля.

КАТЕГОРИИ НКО

В проекте итогового доклада также говорится о необходимости ввести в России законодательное разграничение различных категорий некоммерческих организаций, это необходимо сделать для оптимизации господдержки тех НКО, которые действительно представляют живое гражданское общество.

"На повестке дня – реорганизация системы государственной статистики третьего сектора и законодательное разграничение различных категорий НКО. Цель такого разграничения — движение к более детализированному видению третьего сектора с целью адресного регулирования и оптимизации государственной поддержки тех НКО, которые действительно представляют живое гражданское общество", — говорится в докладе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что совершенствование законодательства в этом направлении может быть связано с переформатированием Закона 1996 года "О некоммерческих организациях". "Образцом здесь может выступить государственное регулирование коммерческого сектора, где приняты гораздо более гибкие подходы с учетом деления на малые, средние и крупные предприятия", — полагают авторы доклада.

В ОП РФ также отмечают, что "законодательство об иностранных агентах провоцирует создавать холдинги". "Одна организация регистрируется для политики и российских денег, другая – для иностранных и "вне" политической жизни. Для некоторых профессионально работающих НКО этот Закон может быть барьером при вхождении их руководителей и сотрудников в состав региональных и федеральных общественных советов и палат", — поясняется в докладе.

СТАТИСТИКА

Статистика Минюста и Росстата сегодня не дает достоверной картины деятельности некоммерческих организаций в России, говорится в проекте итогового доклада Общественной палаты РФ. В России официальное статистическое наблюдение состояния некоммерческого сектора ведут два федеральных ведомства – министерство юстиции и Росстат.

"Государственная статистика не позволяет провести реальный учет некоммерческих организаций и не дает представления о структуре третьего сектора. В отсутствие понятной картины структуры и ресурсов некоммерческого сектора не может быть и речи о качественном и эффективном государственном регулировании этой сферы и действенных мерах поддержки. Для решения данной проблемы необходимы масштабные, системные и регулярные исследование о состоянии третьего сектора в России и его статистических показателей в динамике", — говорится в проекте доклада.

Авторы документа отмечают, что нет и достоверных оценок по объему средств, которые проходят через НКО, реальный вклад большинства СО НКО никак не учитывается, а также нет сведений о том, в каких сферах работают существующие СО НКО. При этом социологические опросы и агрегаторы данных не могут заменить государственной статистики, к которой сегодня есть вопросы. Так, реестр Минюста не позволяет понять, какая доля организаций реально продолжает деятельность, а цифры Росстата об общем доходе социально ориентированных НКО "не согласуются с имеющимися сведениями об общем объеме экономики реального некоммерческого сектора".