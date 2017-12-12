Бортников рассказал о числе закрытых экстремистских интернет-ресурсов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Работа более чем двух тысяч террористических и экстремистских интернет-ресурсов пресечена в России в 2017 году, заявил во вторник директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК.

"В области защиты информационного пространства принятыми дополнительными мерами пресечено функционирование свыше двух тысяч террористических и экстремистских ресурсов, ограничен доступ к полутора тысячам интернет-сайтов", — сказал Бортников.

По его словам, "это существенно затруднило международным террористическим организациям возможности вербовки сторонников и координации своей деятельности с использованием современных информационных технологий".