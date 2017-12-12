Нарусова объяснила, почему об изменениях конституции "не может быть и речи"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Говорить о возможности изменения конституции РФ преждевременно, пока не будет неукоснительно исполняться одно из ее фундаментальных положений — права человека на свободу мысли и самовыражения, а также главенства гражданина над государством, заявила РИА Новости сенатор, вдова одного из авторов конституции Анатолия Собчака Людмила Нарусова.
Она отметила, что те, кто сейчас высказывается за изменения конституции, должны прежде приложить все усилия для выполнения этого и других ее фундаментальных положений.
"Да, в ней есть недостатки. На ней лежит отпечаток того времени, в частности, путча 1993 года, после которого она принималась. Но она до сих пор так и не исполняется", — заявила сенатор.
"Теперь зачастую выражение мыслей даже в интернете карается уголовным наказанием, поскольку расценивается как экстремизм. Это никого не беспокоит, и меня это положение очень тревожит", — подчеркнула она.
В любом случае, считает Нарусова, время для внесения изменений в основной закон страны не пришло. "Общество должно сначала приучиться жить по фундаментальным законам конституции и стать гражданским обществом", — сказала сенатор.
Она отметила, что для устойчивого демократического развития государства необходимо, чтобы оно существовало по одному основному закону в течение хотя бы 30-40 лет, что не раз уже доказывал исторический опыт.