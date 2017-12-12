Нарусова объяснила, почему об изменениях конституции "не может быть и речи"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Говорить о возможности изменения конституции РФ преждевременно, пока не будет неукоснительно исполняться одно из ее фундаментальных положений — права человека на свободу мысли и самовыражения, а также главенства гражданина над государством, заявила РИА Новости сенатор, вдова одного из авторов конституции Анатолия Собчака Людмила Нарусова.

"Я помню, как шла работа над конституцией, и сама технически принимала в этом участие вместе с Анатолием Собчаком и Сергеем Алексеевым. Тогда, впервые в истории нашего Отечества, в преамбуле было записано, что человек должен быть выше государства. К сожалению, все эти годы это положение не реализовывается, напротив, есть тенденция к тому, чтобы человек был винтиком в государственной машине", — сказала Нарусова.

Она отметила, что те, кто сейчас высказывается за изменения конституции, должны прежде приложить все усилия для выполнения этого и других ее фундаментальных положений.

"Да, в ней есть недостатки. На ней лежит отпечаток того времени, в частности, путча 1993 года, после которого она принималась. Но она до сих пор так и не исполняется", — заявила сенатор.

В частности, по словам Нарусовой, нарушается статья конституции, гарантирующая каждому свободу выражения "его мыслей и мировоззрения".

"Теперь зачастую выражение мыслей даже в интернете карается уголовным наказанием, поскольку расценивается как экстремизм. Это никого не беспокоит, и меня это положение очень тревожит", — подчеркнула она.

В любом случае, считает Нарусова, время для внесения изменений в основной закон страны не пришло. "Общество должно сначала приучиться жить по фундаментальным законам конституции и стать гражданским обществом", — сказала сенатор.

Она отметила, что для устойчивого демократического развития государства необходимо, чтобы оно существовало по одному основному закону в течение хотя бы 30-40 лет, что не раз уже доказывал исторический опыт.