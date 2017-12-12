Общественники раскритиковали власть за политику в отношении науки

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Государственная политика по отношению к науке в России носит непоследовательный и противоречивый характер, необходимо принять новую доктрину развития российской науки, говорится в проекте итогового доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.

"Государственная политика по отношению к науке носит непоследовательный и противоречивый характер. Так, ликвидация академического сектора науки, как системообразующего института инновационного развития, не была предусмотрена никакими стратегическими документами. Реформа академического сектора науки не дала никаких улучшений, но явилась одним из факторов нарастания негативных процессов в науке, образовании, культуре", — говорится в докладе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению авторов документа, изменения необходимы не только в законе "О науке и государственной научно-технической политике". Вся законодательная система науки нуждается в существенной корректировке в плане обеспечения развития научно-технологического потенциала страны, говорится в докладе.

"Необходимо разработать и принять свод законов, регламентирующих все аспекты развития научно-инновационного комплекса. Этому должна предшествовать разработка и принятие новой доктрины развития российской науки. На основе доктрины надо сформировать новую государственную научно-инновационную политику, ориентированную на достижение в долгосрочной перспективе мирового технологического лидерства", — полагают в ОП РФ.