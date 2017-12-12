Общественники раскритиковали власть за политику в отношении науки

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Государственная политика по отношению к науке в России носит непоследовательный и противоречивый характер, необходимо принять новую доктрину развития российской науки, говорится в проекте итогового доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.
По мнению авторов документа, изменения необходимы не только в законе "О науке и государственной научно-технической политике". Вся законодательная система науки нуждается в существенной корректировке в плане обеспечения развития научно-технологического потенциала страны, говорится в докладе.
"Необходимо разработать и принять свод законов, регламентирующих все аспекты развития научно-инновационного комплекса. Этому должна предшествовать разработка и принятие новой доктрины развития российской науки. На основе доктрины надо сформировать новую государственную научно-инновационную политику, ориентированную на достижение в долгосрочной перспективе мирового технологического лидерства", — полагают в ОП РФ.