МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Широкое распространение Telegram-каналов и других новостных сервисов на интернет-платформах ведет к кризису доверия к профессии журналиста, а региональные СМИ теряют аудиторию, что приводит к их финансовой неустойчивости, такие данные приводятся в проекте итогового доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.

"Регулирование таких платформ по традиционным моделям невозможно, поскольку они не зарегистрированы как СМИ. На этом фоне продолжают терять аудиторию региональные СМИ, налицо определенный кризис доверия к профессии журналиста. В связи с этим падает и финансовая устойчивость региональных СМИ", — говорится в докладе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы документа также отмечают, что, по результатам опроса ОП РФ, сегодня "едва ли не 90% всех региональных средств массовой информации с заметной тревогой оценивают собственное финансовое будущее".

"Еще один важный вопрос — профессионализм журналистов. Любопытно, что 59% СМИ, которые приняли участие в анкетировании, указали на недостаточную квалификацию журналистов и лишь 20% — на административное давление со стороны властей в качестве главной трудности в работе", — говорится в докладе.

В основу Доклада о состоянии гражданского общества за 2017 год легли опубликованные результаты исследований, проводившихся различными научными центрами, данные государственной статистики, сообщения средств массовой информации, мнения лидеров общественных объединений, членов ОП РФ, доклады и предложения общественных палат регионов, а также десятки тысяч обращений граждан страны в Общественную палату.