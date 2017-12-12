Общественная палата предложила оптимизировать меры соцподдержки

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает провести инвентаризацию и последующую оптимизацию систем мер социальной поддержки в регионах, предполагается, что это должно снизить риски бедности, говорится в проекте итогового доклада палаты о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.
"Общественная палата Российской Федерации предлагает создать систему по предотвращению или смягчению последствий основных социальных рисков, которые снижают уровень доходов граждан. Для этого на региональном уровне можно провести инвентаризацию и последующую оптимизацию систем мер социальной поддержки", — говорится в докладе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Еще одной возможной мерой сокращения бедности, по мнению авторов документа, является переориентация существующей категориальной системы социальной поддержки в сторону адресности, а также введение универсального пособия для малоимущих.