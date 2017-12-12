Общественная палата предложила оптимизировать меры соцподдержки

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает провести инвентаризацию и последующую оптимизацию систем мер социальной поддержки в регионах, предполагается, что это должно снизить риски бедности, говорится в проекте итогового доклада палаты о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.

По данным ОП РФ, россияне считают порогом бедности ежемесячный доход в 20 тысяч рублей. Борьба с бедностью заявлена как одна из приоритетных задач нового состава палаты.

"Общественная палата Российской Федерации предлагает создать систему по предотвращению или смягчению последствий основных социальных рисков, которые снижают уровень доходов граждан. Для этого на региональном уровне можно провести инвентаризацию и последующую оптимизацию систем мер социальной поддержки", — говорится в докладе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Еще одной возможной мерой сокращения бедности, по мнению авторов документа, является переориентация существующей категориальной системы социальной поддержки в сторону адресности, а также введение универсального пособия для малоимущих.