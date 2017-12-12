СПЧ направил в Общественную палату предложения по кандидатам в ОНК

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направил в Общественную палату РФ свои предложения по кандидатурам в составы региональных общественных наблюдательных комиссий (ОНК), совет поддерживает кандидатов, имеющих правозащитный опыт.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека направил в адрес Общественной палаты рекомендации относительно кандидатур на довыборы в региональные общественные наблюдательные комиссии", — сообщается на сайте СПЧ во вторник.

Как отмечено в сообщении, "из более 200 кандидатов в ОНК 30 субъектов Российской Федерации Совет по правам человека поддерживает тех, кто имеет правозащитный опыт".

Кроме того члены СПЧ обращают внимание на то, что анкеты кандидатов не содержат раздела "опыт правозащитной деятельности", хотя наличие такого опыта прямо предусмотрено законодательством.

Закон, позволяющий произвести процедуру дополнения составов ОНК, вступил в силу в начале июня, необходимость в дополнении возникла осенью 2016 года, когда после ротации часть ОНК оказались недоукомплектованными. Как сообщалось, донабор может коснуться примерно 40 комиссий, в частности в Москве, Петербурге, Дагестане, Мордовии и Нижегородской области.

Согласно законодательству, решение о дополнении составов ОНК принимает совет Общественной палаты по собственной инициативе, либо по предложению уполномоченного по правам человека и СПЧ, либо по обращению самой общественной наблюдательной комиссии или не менее трех руководящих коллегиальных органов общественных объединений, обладающих правом на выдвижение кандидатур в состав ОНК.