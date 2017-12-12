ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек — РИА Новости. Директор гимназии из Нового Уренгоя, один из воспитанников которой в ноябре выступил в Германии с докладом о "невинно погибших" солдатах вермахта, получил выговор, следует из материалов проверки в образовательном учреждении, опубликованных на сайте регионального отделения КПРФ.

Ранее в сети появилась видеозапись выступления в бундестаге учащегося гимназии Николая Десятниченко, который рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Вскоре после этого депутат законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина направила запросы в окружную прокуратуру, департамент образования муниципалитета и директору гимназии.

В ответе на запрос, подписанном представителями окружного департамента образования, говорится, что поездка школьников из Нового Уренгоя была организована по инициативе "Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями", приглашение на мероприятие получила завуч, учитель немецкого языка гимназии Людмила Кононенко. Как отмечается, для выступления были отобраны четыре старшеклассника, имеющие "высокие результаты" как по истории, так и по немецкому языку.

"Фактически выступления старшеклассников, по сведениям Кононенко Л.В., были подготовлены на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной немецкой стороной, что не соответствует Положению о научном обществе гимназистов, утвержденном приказом МБОУ Гимназия", — говорится в ответе на депутатский запрос.

По итогам проверки, следует из документа, были выявлены нарушения в работе заместителя директора по учебно-воспитательной работе — учителя немецкого языка, администрации гимназии. Учитель принял самостоятельное решение о подготовке докладов, без участия других учителей истории и осуществлял личную переписку с организаторами поездки школьников, говорится в материалах проверки.

При этом участие гимназистов из Нового Уренгоя в мероприятии чиновники департамента образования ЯНАО называют "бесконтрольным", поясняя, что директор образовательного учреждения отпустил учащихся в Германию, не проинформировав муниципалитет.

"На директора гимназии наложено дисциплинарное взыскание "выговор"…, предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе…, допустившего нарушения", — резюмируется в документе.