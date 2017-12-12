В Москве не выявили превышений ПДК вредных примесей в воздухе

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Специалисты уже провели 140 исследований проб воздуха после поступивших жалоб москвичей на неприятный запах, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Москве не выявлено, сообщает во вторник МЧС России.

По данным министерства, жители Москвы, Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи 8 декабря начали жаловаться на присутствие в воздухе запаха сероводорода.

"По состоянию на 06.00 12 декабря, проведено 140 исследований. Превышений ПДК на территории города Москва не выявлено, зафиксированы разовые, не оказывающие значимых последствий на организм человека", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в круглосуточном режиме работают 24 оперативных групп и 12 мобильных лабораторий от МЧС России и Роспотребнадзора. Осуществляется непрерывный мониторинг экологической обстановки стационарными постами "Мосэкомониторинг". Всего к работам привлечены 426 человек и 123 единицы техники.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", 12 декабря ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, что благоприятно повлияет на экологическую обстановку и рассеивание примесей в атмосферном воздухе.