В Москве не выявили превышений ПДК вредных примесей в воздухе

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Специалисты уже провели 140 исследований проб воздуха после поступивших жалоб москвичей на неприятный запах, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Москве не выявлено, сообщает во вторник МЧС России.
"По состоянию на 06.00 12 декабря, проведено 140 исследований. Превышений ПДК на территории города Москва не выявлено, зафиксированы разовые, не оказывающие значимых последствий на организм человека", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, в круглосуточном режиме работают 24 оперативных групп и 12 мобильных лабораторий от МЧС России и Роспотребнадзора. Осуществляется непрерывный мониторинг экологической обстановки стационарными постами "Мосэкомониторинг". Всего к работам привлечены 426 человек и 123 единицы техники.
По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", 12 декабря ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, что благоприятно повлияет на экологическую обстановку и рассеивание примесей в атмосферном воздухе.