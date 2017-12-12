МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об отзыве с рынка производителем детского питания Lactalis партий, которые могут быть заражены сальмонеллой, по данным ведомства, в Россию продукция пока не поступала.
По данным производителя, зараженными могут быть 7 тысяч тонн продукции, произведенной на заводе во Франции.
"В компании еще не установили, сколько из этого объема продукции уже отправлены на продажу. Первые партии отзываются из Китая, Пакистана, Великобритании и Судана", — отмечает ведомство.
Тем не менее, по данным Роспотребнадзора, продукция детского питания Lactalis в РФ не поступала.
"Территориальным органам Роспотребнадзора даны поручения об усилении надзора", — заключает ведомство.