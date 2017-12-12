Школьника из Еврейской АО наградили за спасение человека при пожаре

ХАБАРОВСК, 12 дек — РИА Новости. Девятиклассника Андрея Краснова из села Лазарево Еврейской автономной области наградили медалью МЧС России "За отвагу на пожаре" за спасение пожилого односельчанина из горящего дома, сообщает во вторник региональный главк МЧС России.

Отмечается, что церемония награждения прошла в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в канун Дня конституции РФ. Вместе с Красновым были награждены еще 13 российских школьников, которые проявили мужество и спасли людей, попавших в беду. Им вручены медали "За отвагу на пожаре", "За спасение погибающих на водах" и оранжевые береты.

"Андрей Краснов в апреле 2017 года возвращался из школы и увидел дым из окна дома, в котором проживали пенсионеры. Он сообщил о пожаре взрослым, совместными усилиями подростка и отозвавшихся соседей был спасен из охваченного пламенем дома пожилой мужчина. После этого Андрей помогал подъехавшим пожарным в установке пожарного автомобиля на водоисточник и прокладке магистральной линии к месту возгорания", — говорится в сообщении.

О случившемся школьник никому не рассказывал – стеснялся славы, добавили в МЧС.

"Андрею есть на кого равняться. Его отец совершил геройский поступок при исполнении милицейского долга. Сегодня Андрей воспитывается 80-тилетней бабушкой, которая очень горда внуком", — подчеркнули в ведомстве.

Дети-герои, приехавшие на награждение из разных уголков России, проведут в Москве три дня. Они побывают на различных экскурсиях, встретятся с учащимися кадетского пожарно-спасательного корпуса Академии гражданской защиты МЧС России, уточняется в сообщении.