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Общество

Россияне увеличили траты на подготовку к Новому году, показал опрос

04:5612.12.2017
(обновлено: 05:00 12.12.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНовогодняя елка. Архивное фотоНовогодняя елка. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общие повседневные расходы россиян в ноябре продолжили рост, прибавив к октябрьскому показателю 2,4%, что значительно опережает месячную инфляцию в размере 0,2%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Новогодняя иллюминация. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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По данным исследования, в разрезе года рост ноябрьских расходов россиян составил 3,7%, что также превосходит накопленную за год инфляцию в 2,5%.

Исследование домохозяйств Romir Scan Panel основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

Праздник к нам приходит

Новогодние игрушки на елке. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ноябрьский рост общих повседневных расходов, согласно отчету, "по традиции объясняется началом закупки продуктов и подарков к Новому году. И текущий год, видимо, не стал исключением".

"Основными драйверами роста расходов стали жители городов-полумиллионников и —стотысячников, расходы которых за месяц выросли более чем на 4%. Не стали дожидаться предпраздничного подорожания товаров и представители низкодоходной группы, которые потратили на 3,7% больше, чем месяцем ранее", — отмечается в исследовании.

Кроме того, также перед праздниками активизировались россияне с высокими доходами. Рост их расходов за месяц превзошел 7%.

Предновогодние покупки
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Средний чек прибавил в ноябре 2,6% к величине октябрьского. С 47% до 48% увеличилась доля расходов на продовольственные товары в общей корзине. Вероятно, наслушавшись прогнозов чиновников и экспертов о неминуемом подорожании традиционных новогодних товаров в декабре, россияне не стали откладывать предпраздничную закупку на последний момент.

Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы обогнали аналогичные показатели двух предыдущих лет, сравнялись со значением 2012 года, но пока все еще уступают показателям 2013 и 2014 годов.

В регионах

Шар на елке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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За месяц повседневные расходы горожан в российских регионах выросли почти во всех субъектах страны за исключением Уральского округа, где они сократились на 0,8%.

В остальных же округах потребители потратили больше, чем в октябре. Где-то, как например, на юге страны и в Приволжском округе, рост расходов составил скромные 0,6%. Потребители северо-запада прибавили в тратах за месяц 1,6%, а в Сибири – 2,5%. Лидерами же по приросту на 5,9% общих расходов в ноябре стали жители Центрального федерального округа страны.

Новогоднее украшение на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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А вот относительно ноября прошлого года амплитуда динамики расходов в разных регионах оказалась более широкой. Северо-запад показал существенный отрицательный результат "минус" 5,1%. На Урале также было зафиксировано годовое снижение расходов на 0,8%. Зато этот потребительский негатив был с лихвой компенсирован ощутимым ростом расходов в Сибири — на 5,8%, в Приволжском округе — на 7,7%, на юге — на 13,3%. Ниже инфляции оказался рост расходов только в центре страны, где он составил 2,1%.

Столицы

Открытие московского фестиваля Путешествие в Рождество
© Владимир Астапкович
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На скромные годовые результаты Центрального округа оказала влияние Москва, где относительно прошлогоднего ноября расходы сократились на 1,3%. Однако за месяц в столице общие расходы жителей увеличились на уверенные 2,7%.

Похожая ситуация наблюдалась и в Санкт-Петербурге. Месячный рост расходов в северной столице совпал по значению в округом в целом и составил 1,6% к октябрю. А вот по сравнению с ноябрем прошлого года в Петербурге расходы упали на 8,4%, что также не могло не сказаться на общей ситуации в регионе в целом.

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В остальных городах-миллионниках ситуация с расходами в ноябре тоже оставляла желать лучшего. В разрезе месяца была зафиксирована нулевая динамика, а в разрезе года сокращение составило 2,8%. Видимо, в силу высокой занятости жители мегаполисов пока не спешат за покупками к праздникам.

Зато в городах-полумиллионниках и стотысячниках в ноябре вовсю началась предпраздничная закупка. Расходы жителей этих типов городов за месяц выросли соответственно на 4,5% и 4,2%. А относительно ноября прошлого года рост оказался еще более впечатляющим – на 14,2% в полумиллионниках и 8,3% в стотысячниках.

Меньше — быстрее

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заблаговременной закупкой озаботились в первую очередь россияне с низкими доходами, которые за месяц увеличили свои повседневные траты на 3,7%. И относительно ноября прошлого года в этой доходной группе расходы выросли на 4,3%.

Россияне с высокими доходами тоже продемонстрировали существенный рост расходов на 7,1% в ноябре относительно предыдущего месяца. Правда, в разрезе года прибавка в ежедневных тратах оказалась ниже инфляции и составила всего 1,8%.

Только жители страны со средним доходом не торопятся тратить деньги. В ноябре их общие расходы сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Правда, по сравнению с прошлогодним ноябрем представители этой доходной группы уверенно потратили на 4,5% больше.

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