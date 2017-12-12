Россияне увеличили траты на подготовку к Новому году, показал опрос

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общие повседневные расходы россиян в ноябре продолжили рост, прибавив к октябрьскому показателю 2,4%, что значительно опережает месячную инфляцию в размере 0,2%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным исследования, в разрезе года рост ноябрьских расходов россиян составил 3,7%, что также превосходит накопленную за год инфляцию в 2,5%.
Исследование домохозяйств Romir Scan Panel основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.
Праздник к нам приходит
"Основными драйверами роста расходов стали жители городов-полумиллионников и —стотысячников, расходы которых за месяц выросли более чем на 4%. Не стали дожидаться предпраздничного подорожания товаров и представители низкодоходной группы, которые потратили на 3,7% больше, чем месяцем ранее", — отмечается в исследовании.
Кроме того, также перед праздниками активизировались россияне с высокими доходами. Рост их расходов за месяц превзошел 7%.
Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы обогнали аналогичные показатели двух предыдущих лет, сравнялись со значением 2012 года, но пока все еще уступают показателям 2013 и 2014 годов.
В регионах
В остальных же округах потребители потратили больше, чем в октябре. Где-то, как например, на юге страны и в Приволжском округе, рост расходов составил скромные 0,6%. Потребители северо-запада прибавили в тратах за месяц 1,6%, а в Сибири – 2,5%. Лидерами же по приросту на 5,9% общих расходов в ноябре стали жители Центрального федерального округа страны.
Столицы
Похожая ситуация наблюдалась и в Санкт-Петербурге. Месячный рост расходов в северной столице совпал по значению в округом в целом и составил 1,6% к октябрю. А вот по сравнению с ноябрем прошлого года в Петербурге расходы упали на 8,4%, что также не могло не сказаться на общей ситуации в регионе в целом.
Зато в городах-полумиллионниках и стотысячниках в ноябре вовсю началась предпраздничная закупка. Расходы жителей этих типов городов за месяц выросли соответственно на 4,5% и 4,2%. А относительно ноября прошлого года рост оказался еще более впечатляющим – на 14,2% в полумиллионниках и 8,3% в стотысячниках.
Меньше — быстрее
Россияне с высокими доходами тоже продемонстрировали существенный рост расходов на 7,1% в ноябре относительно предыдущего месяца. Правда, в разрезе года прибавка в ежедневных тратах оказалась ниже инфляции и составила всего 1,8%.
Только жители страны со средним доходом не торопятся тратить деньги. В ноябре их общие расходы сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Правда, по сравнению с прошлогодним ноябрем представители этой доходной группы уверенно потратили на 4,5% больше.