В Госдуму внесли проект о бесплатной перевозке школьников

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, в котором предлагается возложить обязанности по организации бесплатной перевозки учащихся на муниципальные районы или городские округа, если школы в них не доступны, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".

"Законопроектом предлагается возложить обязанность организации бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на муниципальный район или городской округ, на территории которого существенно затруднена или не может быть обеспечена территориальная доступность соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся", — говорится в пояснительной записке.

Данная инициатива, как отмечают ее авторы, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий и не потребует выделения дополнительных расходов из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ.

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на установление надлежащих нормативных и иных условий осуществления полномочия по организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы", — также отмечается в документах.