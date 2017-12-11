МОСКВА, 11 дек — РИА Недвижимость. Новую горнолыжную трассу откроют в подмосковной Балашихе в 2018 году, говорится в сообщении администрации городского округа.

"Новую трассу откроют на горнолыжном комплексе "Лисья гора" в Балашихе в августе 2018 года", — сообщается в документе. Как указывается в нем, согласно проекту второй склон горнолыжного комплекса расширят с 25 до 40 метров — он станет более широким и комфортным для новичков. Для ликвидации очередей будет построен дополнительный пункт проката горнолыжного инвентаря.

Еще одна трасса будет сформирована для детской горнолыжной школы, которая откроется в Балашихе в 2017 году. В планах — обустройство лыжероллерной трассы для круглогодичного катания. Сейчас идет обсуждение выделения участка из земель, относящихся к лесному фонду. Дорожки планируется устроить так, чтобы сохранить деревья на участке.

Всего на "Лисьей горе" проложены пять горнолыжных трасс, оборудованных подъемниками. Склоны предназначены как для новичков, так и для профессионалов. К началу зимнего сезона 2018-19 будет устроен новый подъезд к горнолыжному комплексу со стороны Леоновского шоссе. Вокруг комплекса высадят ели и сосны, уточняется в материале.

Горнолыжный комплекс "Лисья гора" — место проведения официальных соревнований по слалому и гигантскому слалому. В январе 2018 года здесь пройдет студенческая спартакиада. Кроме того, на "Лисьей горе" откроется новый сезон социальной программы "Лыжи мечты". Она подразумевает реабилитацию и социализацию инвалидов с помощью горнолыжного спорта.