Власти Подмосковья планируют подключить мусоровозы к системе ГЛОНАСС

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Реализация проекта по подключению машин компаний, занимающихся вывозом мусора, к системе ГЛОНАСС началась в Московской области, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр экологии Подмосковья Александр Коган.

"В этом году мы начали реализовывать большой проект по подключению всех мусоровывозящих компаний к системе ГЛОНАСС… Мы сейчас прорабатываем вместе с правоохранительными органами постановку на штрафстоянку таких машин (не подключенных к системе — ред.)", — сказал Коган.

Он отметил, что работа уже идет в тестовом режиме, к системе подключено около 100-120 машин.

"Очень надеемся, что ситуация (с вывозом мусора — ред.) резко поменяется, когда мы отберем регионального оператора… У нас с 1 января 2019 года запланировано, что региональный оператор уже вступит в силу, будет работать с полной степенью ответственности за появление несанкционированных свалок", — добавил министр.