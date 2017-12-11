Власти Подмосковья планируют подключить мусоровозы к системе ГЛОНАСС

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Реализация проекта по подключению машин компаний, занимающихся вывозом мусора, к системе ГЛОНАСС началась в Московской области, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр экологии Подмосковья Александр Коган.
Он отметил, что работа уже идет в тестовом режиме, к системе подключено около 100-120 машин.
"Очень надеемся, что ситуация (с вывозом мусора — ред.) резко поменяется, когда мы отберем регионального оператора… У нас с 1 января 2019 года запланировано, что региональный оператор уже вступит в силу, будет работать с полной степенью ответственности за появление несанкционированных свалок", — добавил министр.