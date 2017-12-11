Фехтовальщики из Подмосковья завоевали бронзу на соревнованиях во Франции

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бронзу в составе сборной команды Российской Федерации на международных соревнованиях во Франции завоевали фехтовальщики из Подмосковья Дмитрий Швелидзе и Кирилл Танков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Гренобле прошли командные соревнования по фехтованию на шпагах среди юношей.

"Спортсмены из Московской области Дмитрий Швелидзе и Кирилл Танков заняли третье место в командных соревнованиях в составе сборной России. Во встрече за третье место подмосковные спортсмены уверенно обыграли команду Италии со счетом — 45:34", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил Швелидзе и Танкова с успешным выступлением.

"Подмосковные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и помогли сборной России войти в тройку сильнейших. Ждем золото на следующих соревнованиях", — сказал Терюшков.