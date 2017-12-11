В Большом театре пройдет концерт памяти жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Концерт, посвященный памяти жертв авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря 2016 года над Черным морем, пройдет в Большом театре в воскресенье, 17 декабря, сообщается на сайте театра.

При крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию 25 декабря 2016 года, погибли руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, 64 сотрудника коллектива, семь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и восемь членов экипажа.

В память жертв этой трагической катастрофы на Новой сцене Большого театра 17 декабря прозвучит Реквием Джузеппе Верди.

В концерте примут участие: Ирина Чурилова (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Олег Долгов (тенор), Петр Мигунов (бас), оркестр и хор ГАБТа. За дирижерским пультом – музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев.