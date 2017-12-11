Лисица из челябинского зоопарка научилась крутить спиннер

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Лисица Маяй из зоопарка Челябинска научилась пользоваться новомодной игрушкой – она крутит лапами спиннер, сообщается на страничке "ВКонтакте" челябинского зоопарка.

Согласно размещенному на страничке зоопарка видео, лисица, находясь в клетке, сначала обнюхивает поднесенную сотрудником зоопарка игрушку – фиолетовый спиннер. После этого она тянется лапой сквозь прутья к спиннеру. Лисице лапой удается крутануть игрушку, потом она делает это еще раз – спиннер крутится быстрее и быстрее. Причем каждый раз она крутит спиннер разными лапами.

Видео набрало уже больше 35 тысяч просмотров.