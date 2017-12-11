Илюхин заявил о заморозке тарифов на электроэнергию для населения Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил в эфире местного телевидения, что в 2018 году тарифы на электроэнергию для жителей региона будут заморожены, а для владельцев гаражей — снижены; кроме того, продолжат снижаться тарифы на теплоэнергию и горячее водоснабжение.

"Могу сказать со всей партийной ответственностью: в следующем году повышения тарифов на Камчатке не будет. Вопросы по электроэнергии решены, и тарифы останутся на уровне года уходящего, а по теплоэнергии и по горячему водоснабжению в некоторых населенных пунктах, включая Елизово и Петропавловск, они будут снижены", — сказал Илюхин во время прямой линии на телеканале ГТРК "Камчатка".

По словам главы региона, которые приводит пресс-служба правительства края, тарифы на теплоэнергию и горячее водоснабжение в самых крупных городах региона — Петропавловске-Камчатском и Елизово — самые высокие: 4,5 тысячи рублей за гигакалорию. С 1 января предельная величина тарифа по краю будет установлена в размере до 4 тысяч 400 рублей за гигакалорию. По предварительным подсчетам, с 1 января, благодаря этой мере, тарифы на тепло, а, соответственно, и горячую воду в этих двух городах снизятся в среднем на 2,5%.

"При этом, когда по всей стране тарифы пересматриваются и происходит повышение, мы планируем еще раз снизить предельную величину до 4250 рублей за гигакалорию. И как раз вот это снижение коснется большинства населенных пунктов Камчатки. В среднем где-то по краю снижение произойдет на 3,5%. Мы понимаем, что у нас запредельная стоимость сегодня этих услуг, поэтому стараемся работать на понижение, понимая, насколько сложно жителям оплачивать эти расходы", — подчеркнул губернатор.

Также по его поручению с 1 января 2018 года примерно на 30% снизится тариф на электроэнергию для владельцев гаражей, сараев и погребов, не занимающихся там коммерческой деятельностью. Новый тариф составит 4 рубля 86 копеек за киловатт-час.

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