Илюхин заявил о заморозке тарифов на электроэнергию для населения Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил в эфире местного телевидения, что в 2018 году тарифы на электроэнергию для жителей региона будут заморожены, а для владельцев гаражей — снижены; кроме того, продолжат снижаться тарифы на теплоэнергию и горячее водоснабжение.
По словам главы региона, которые приводит пресс-служба правительства края, тарифы на теплоэнергию и горячее водоснабжение в самых крупных городах региона — Петропавловске-Камчатском и Елизово — самые высокие: 4,5 тысячи рублей за гигакалорию. С 1 января предельная величина тарифа по краю будет установлена в размере до 4 тысяч 400 рублей за гигакалорию. По предварительным подсчетам, с 1 января, благодаря этой мере, тарифы на тепло, а, соответственно, и горячую воду в этих двух городах снизятся в среднем на 2,5%.
Также по его поручению с 1 января 2018 года примерно на 30% снизится тариф на электроэнергию для владельцев гаражей, сараев и погребов, не занимающихся там коммерческой деятельностью. Новый тариф составит 4 рубля 86 копеек за киловатт-час.