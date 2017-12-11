Голодец назвала сроки выполнения майских указов по повышению зарплат врачей

ГОРКИ, 11 дек — РИА Новости. Майские указы президента РФ Владимира Путина по повышению зарплаты медицинским работникам должны быть полностью выполнены в 2018 году, заверила вице-премьер Ольга Голодец.

Голодец отметила, что было увеличено финансирование новой программы гарантий оказания бесплатной медпомощи на 15%.

"Она увеличена в финансовом отношении на 15%. И предполагает, что на следующий год неукоснительно во всех субъектах Российской Федерации будут выполнены майские указы президента по размеру заработной платы врачей и медицинских работников", — сказала Голодец на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Она отметила, что в программу обязательного медицинского страхования также были включены новые методы лечения. В частности, операции сердечно-сосудистой хирургии, включающие аортокоронарное шунтирование.

"Раньше это у нас был вид высокотехнологичной помощи. Сейчас, с учетом проделанной работы по подготовке врачей, переоснащению больниц, шунтирование будет проходить на областном, на районном уровне, и оно будет массово доступно гражданам Российской Федерации", — сказала вице-премьер.

Голодец также сообщила, что в программу государственных гарантий вошли и такие критерии качества, как показания посещений паллиативной службы на дому.

Кроме того, в рамках новой программы увеличено финансирование оказания помощи матерям и финансирование ведения беременности.

Майские указы — широкая программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания. Одиннадцать указов, подписанных 7 мая 2012 года, содержат параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение текущего президентского срока Путина.