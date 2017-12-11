Подмосковные власти решили проблему более 450 незаконных свалок

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" решена проблема более 450 незаконных свалок в Московской области, заявил на пресс-конференции министр экологии Подмосковья Александр Коган.

"В целом наш результат хороший: на сегодняшний день более 450 точек, которые отмечены на карте, проблема решена. Порядка 130 точек сейчас находятся в работе, думаю, что в ближайшие 10 дней проблема будет решена", — сказал Коган.

Он отметил, что правительство Московской области выступило инициатором продолжения этого проекта: в следующем году он будет называться "Чистое Подмосковье".