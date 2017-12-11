Минобрнауки будет размещать учебные материалы для студентов во ВКонтакте

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минобрнауки начнет размещать учебные и методические материалы для студентов в социальной сети ВКонтакте, с которой подписано соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба министерства, добавив, что кроме того, глава ведомства Ольга Васильева в следующем году ответит на вопросы пользователей соцсети в прямом эфире.

"В сообществе министерства образования и науки Российской Федерации ВКонтакте будут размещаться учебные материалы и методические пособия для студентов, педагогов, родителей и всех желающих. Кроме того, в 2018 году глава Минобрнауки России Ольга Юрьевна Васильева ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире #VKLIVE", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что ‪Минобрнауки 15 декабря запустит флэшмоб "Лучшая лекция в жизни студентов". Авторы самых интересных историй ВКонтакте по этой теме выиграют поездку-экскурсию на адронный коллайдер NICA в Дубне. ‬

‪"В сообществе будут проходить флэшмобы, приуроченные к Новому году, Дню студента и другим праздникам. Пользователи смогут оставлять поздравления прямо на обложке группы‬", — отметили в ведомстве.

В Минобрнауки напомнили, что в сообществе ведомства в социальной сети проходят трансляции научных лекций из ведущих вузов под единым хештегом #ЛекторийМинобрнауки. В проекте принимают участие десятки федеральных и региональных университетов, включая МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и многие другие учебные заведения.

"Российские вузы сегодня занимают существенное место в мировом научном пространстве, по определенным программам и направлениям подготовки наше высшее образование всемирно признается одним из лучших в мире. Мы рады сотрудничеству с социальной сетью — подобные сервисы предоставляют возможность получать навыки и знания в доступной форме каждому желающему, и мы будем использовать для этого возможности новых форм средств массовой информации. Все лекции будут выложены на нашей официальной странице ВКонтакте и доступны для просмотра в любое удобное время. Часть из уже доступных лекций мне удалось просмотреть самой, и они действительно уникальны по своему содержанию. Надеюсь, что они будут интересны и преподавателям, и, конечно же, учащимся, особенно в преддверии длительных новогодних каникул", — цитируются в сообщении слова Васильевой.