Минобрнауки призвало вузы задавать международные стандарты образования

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Перед российскими вузами стоит задача не просто соответствовать международным стандартам, но и начать задавать их, заявила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В настоящее время сложилась ситуация, когда международные рейтинги университетов в той или иной степени задают стандарты современной высшей школы, и задача российских вузов не только соответствовать этим стандартам, но на каком-то этапе и самим начать формировать эти стандарты", — отметила Огородова.

Она уточнила, что в рамках реализации проекта глобальной конкурентоспособности российские университеты повышают академическую репутацию на мировой арене, что привлекает в РФ больше иностранных студентов.

По мнению Огородовой, это является главной точкой роста для высшего образования в РФ. Замминистра напомнила, что уже 40 российских вузов входят в ведущие мировые рейтинги.