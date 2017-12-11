Минобрнауки призвало вузы задавать международные стандарты образования

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Перед российскими вузами стоит задача не просто соответствовать международным стандартам, но и начать задавать их, заявила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она уточнила, что в рамках реализации проекта глобальной конкурентоспособности российские университеты повышают академическую репутацию на мировой арене, что привлекает в РФ больше иностранных студентов.
По мнению Огородовой, это является главной точкой роста для высшего образования в РФ. Замминистра напомнила, что уже 40 российских вузов входят в ведущие мировые рейтинги.