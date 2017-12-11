Дед Мороз рассказал, как возникла идея о годе волонтерства в России

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Дед Мороз рассказал, что президент РФ Владимир Путин, принимая решение о проведении года волонтерства, прислушивался и к его идее.

Ранее на церемонии награждения на Всероссийском форуме добровольцев Путин объявил наступающий 2018 год в России годом добровольца и волонтера.

"Восемнадцатого ноября на Дне своего рождения я объявил, что будущий год пройдет под девизом: "Найди время для добрых дел", потому что в тот год, который наступает, я провожу помощь волонтерским организациям, тем людям, которые делают добрые дела… И вы знаете, Владимир Владимирович (Путин) меня услышал и несколько дней назад (на Всероссийском форуме добровольцев) мою программу (повторил)", — сказал Дед Мороз на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".